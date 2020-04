Volley, Julio Velasco: “La pallavolo è lo sport più pericoloso? Sono indignato! Chi lo ha scritto non vede le partite” (Di giovedì 30 aprile 2020) La pallavolo è lo sport più “pericoloso” in questo momento secondo uno studio effettuato dall’Università di Torino. Questo sport viene considerato rischioso nel caso di ripresa post-pandemia. Julio Velasco, il grande Guru della pallavolo che ha trascinato la Generazione dei Fenomeni verso la conquista di due titoli mondiali, ha puntato il dito contro il rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino: “Sono veramente stupito di come un’Università seria possa avere concepito un’analisi come questa – ha dichiarato alla Gazzetta dello sport. Ora, definire la pallavolo come lo sport più pericoloso fra tutti quelli considerati, in tema di contagio per il Covid-19, anche più di sport di contatto o addirittura di combattimento, mi ha lasciato letteralmente stupefatto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 aprile 2020) Laè lopiù “” in questo momento secondo uno studio effettuato dall’Università di Torino. Questoviene considerato rischioso nel caso di ripresa post-pandemia., il grande Guru dellache ha trascinato la Generazione dei Fenomeni verso la conquista di due titoli mondiali, ha puntato il dito contro il rapporto “Loriparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino: “veramente stupito di come un’Università seria possa avere concepito un’analisi come questa – ha dichiarato alla Gazzetta dello. Ora, definire lacome lopiùfra tutti quelli considerati, in tema di contagio per il Covid-19, anche più didi contatto o addirittura di combattimento, mi ha lasciato letteralmente stupefatto ...

Grande soddisfazione in casa BluVolley. Luca Pirani, fisioterapista della Calzedonia Verona, entra a far parte dello staff della Nazionale Maschile Under 17. Un progetto nato alcuni mesi fa per volont ...

Mirco Cavallin / / treviso I gloriosi colori orogranata del Volley Treviso si vestono, anche se a distanza, dell’azzurro della nazionale. Ben dieci giocatori trevigiani hanno ricevuto la convocazione ...

