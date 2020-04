“Tutta una farsa!”. Gianfranco Vissani, il grande chef è una furia: il gesto ‘choc’ (Di giovedì 30 aprile 2020) “Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi! Intanto, per protesta, ho restituito simbolicamente le chiavi del mio locale in Umbria al sindaco”. Gianfranco Vissani, re degli chef italiani, intervistato dall’AdnKronos, si sfoga ed è categorico: “Ma per piacere! Ma come si fa a riaprire un locale con il plexiglass tra un cliente e l’altro, con le mascherine, con i tavoli distanti due metri… io lo spazio ce l’ho, ma come fanno i ristoratori nei centri storici delle grandi città? A Roma come a Milano, a Firenze o a Napoli, la maggior parte dei ristoranti, trattorie e osterie, sono piccoli locali, come li sistemano i clienti in mezzo alle barriere? Si vede che parlano di cose che non conoscono, ma allora le studiassero…”. Rincara Vissani: ... Leggi su caffeinamagazine Ambiente - il colonnello De Caprio : “Tutta la Calabria sia una grande riserva naturale” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi! Intanto, per protesta, ho restituito simbolicamente le chiavi del mio locale in Umbria al sindaco”., re degliitaliani, intervistato dall’AdnKronos, si sfoga ed è categorico: “Ma per piacere! Ma come si fa a riaprire un locale con il plexiglass tra un cliente e l’altro, con le mascherine, con i tavoli distanti due metri… io lo spazio ce l’ho, ma come fanno i ristoratori nei centri storici delle grandi città? A Roma come a Milano, a Firenze o a Napoli, la maggior parte dei ristoranti, trattorie e osterie, sono piccoli locali, come li sistemano i clienti in mezzo alle barriere? Si vede che parlano di cose che non conoscono, ma allora le studiassero…”. Rincara: ...

GiovanniToti : Non esiste una potestà esclusiva del #Governo di dettare le regole in tutta Italia perché non la prevede la nostra… - borghi_claudio : @RRacingo La mia conoscenza in tema sanitario è in effetti zero, però non posso argomentare con lei su una cosa che… - francescoseghez : Purtroppo si è deciso di non decidere. Nessuna informazione su tracciamenti, tamponi, scuola (solo un debole accenn… - ValerioPastore1 : RT @MilkoSichinolfi: Adesso è confermato: tutti quanti sviluppano gli anticorpi al virus. Con tutta la cautela possibile, mi pare che quest… - coledoni : RT @coledoni: @rtl1025 Tutta una indecente sceneggiata...... -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutta una Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l’autocertificazione Il Sole 24 ORE