Star Citizen aggiunge le prigioni, elementi survival e molto altro con l'alpha 3.9.0 (Di giovedì 30 aprile 2020) Cloud Imperium Games è tornato con un altro aggiornamento per Star Citizen, che ha portato il gioco alla versione alpha 3.9.0. Questo aggiornamento porta un sistema di prigioni automatizzato per i giocatori che svolgono attività criminali, una nuova nave basata su design alieni, nonché sistemi di fame e sete, tra le altre caratteristiche.Le prigioni sono probabilmente la più grande aggiunta in questa versione, con i giocatori che vengono "catturati" dall'IA o dai cacciatori di taglie e inviati alla prigione automatizzata di Klescher. Durante il periodo di permanenza presso la struttura, i giocatori possono lavorare nelle aree minerarie. I giocatori più audaci invece possono anche provare la fuga dalla prigione.Il pianeta microTech ora ha tre lune che lo circondano - Calliope, Clio ed Euterpe - e tutti questi corpi sono stati migliorati con grotte e ... Leggi su eurogamer Star Citizen alimenta il malcontento dei fan tra feature rimosse e rinviate

Star Citizen : le meccaniche survival dell'Actor Status System al centro del nuovo diario degli sviluppatori (Di giovedì 30 aprile 2020) Cloud Imperium Games è tornato con unaggiornamento per, che ha portato il gioco alla versione3.9.0. Questo aggiornamento porta un sistema diautomatizzato per i giocatori che svolgono attività criminali, una nuova nave basata su design alieni, nonché sistemi di fame e sete, tra le altre caratteristiche.Lesono probabilmente la più grande aggiunta in questa versione, con i giocatori che vengono "catturati" dall'IA o dai cacciatori di taglie e inviati alla prigione automatizzata di Klescher. Durante il periodo di permanenza presso la struttura, i giocatori possono lavorare nelle aree minerarie. I giocatori più audaci invece possono anche provare la fuga dalla prigione.Il pianeta microTech ora ha tre lune che lo circondano - Calliope, Clio ed Euterpe - e tutti questi corpi sono stati migliorati con grotte e ...

Eurogamer_it : Ecco le novità dell'alpha 3.9.0 di #StarCitizen. - Asgard_Hydra : Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, trailer e novità per il nuovo aggiornamento - Multiplayerit : Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, trailer e novità per il nuovo aggiornamento - GamingToday4 : Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, trailer e novità per il nuovo aggiornamento - lunapop8 : VERSO L'INFINITO E OLTRE - STAR CITIZEN, E USCITA L'AGGIORNAMENTO 3.9! [Quarantena in Francia - 44° giorno] -

Ultime Notizie dalla rete : Star Citizen Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, trailer e novità per il nuovo aggiornamento Multiplayer.it Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, trailer e novità per il nuovo aggiornamento 0

Star Citizen si evolve ancora raggiungendo l'Alpha 3.9, intitolata Locked Up and Loaded, che si presenta con un trailer e porta diverse novità all'universo del gioco. NOTIZIA di Giorgio Melani — 29/04 ...

Star Citizen: Chris Roberts ritorna.

DJI Mavic Air 2 torna a essere il miglior drone per l'utenza consumer. Offre un compromesso eccellente tra prezzo, funzioni e qualità. La nuova fotocamera da 48 megapixel permette di scattare anche in ...

Star Citizen si evolve ancora raggiungendo l'Alpha 3.9, intitolata Locked Up and Loaded, che si presenta con un trailer e porta diverse novità all'universo del gioco. NOTIZIA di Giorgio Melani — 29/04 ...DJI Mavic Air 2 torna a essere il miglior drone per l'utenza consumer. Offre un compromesso eccellente tra prezzo, funzioni e qualità. La nuova fotocamera da 48 megapixel permette di scattare anche in ...