Sileri: dal 4 maggio “se hai un amico vero puoi fargli visita” | VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo l’atto di guerra a Conte da parte di Jole Santelli, arriva un commento discutibile da parte del viceministro della salute Pierpaolo Sileri che, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora su Rai Radio 1, ha spiegato che dal 4 maggio si potrà vedere anche un amico “se è considerato un amico vero e non … L'articolo Sileri: dal 4 maggio “se hai un amico vero puoi fargli visita” VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Novità dal 4 maggio : anche gli amici sono "affetti stabili". Lo garantisce Sileri : "Ma non sia scusa"

saverioraimondo : Sileri ha rovinato tutto. Dal 4 maggio potevamo fidanzarci tutti con tutti, e invece adesso con l’apertura agli “amici” ci ha friendzonati. - rosarioT1970 : RT @fedemello: Domenica, Giuseppe Conte Dal 4 /5 si possono incontrare solo i “congiunti”. Lunedì, P. Chigi Per “congiunti” si intendono… - avvincentement : RT @AlessiaManca: Mi sembrava fin troppo assurdo, per cui ho ascoltato Sileri. Palesemente intende che non deve trattarsi di una finzione (… - AlvisiConci : RT @fedemello: Domenica, Giuseppe Conte Dal 4 /5 si possono incontrare solo i “congiunti”. Lunedì, P. Chigi Per “congiunti” si intendono… - alexScar_ : RT @fedemello: Domenica, Giuseppe Conte Dal 4 /5 si possono incontrare solo i “congiunti”. Lunedì, P. Chigi Per “congiunti” si intendono… -