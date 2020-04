Pensioni minime a 1000 euro | pagamento da maggio in Campania | tutte le novità

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’aumento dellearriverà nella regioneper i mesi die Giugno per aiutare le fasce più deboli ad affrontare il Coronavirus. Il piano straordinario del Governatore De Luca prevede 604 milioni di, tra cui 87 milioni proprio per aiutare coloro che vivono con la pensione minima, circa 75mila pensionati campani. Vediamole ultime notizie di oggi 30 aprile sull’argomento.a mille, a chi spettano e se va fatta richiesta Tutto confermato quindi nella regione, con ildi questo contributo per portare leper i mesi di marzo e aprile. Il, come spiegato dalla regione arriverà “Nei mesi die di giugno prossimi” quando “A tutti i pensionati la Regioneerogherà un contributo tale da garantire i 1.000 ...

Pier Paolo Baretta, intervistato dal Messaggero, evidenzia l’importanza della previdenza complementare e non esclude in futuro dei provvedimenti in materia nell’ambito di quelle che potranno essere le ...L’aumento delle pensioni minime a 1000 euro arriverà nella regione Campania per i mesi di Maggio e Giugno per aiutare le fasce più deboli ad affrontare il Coronavirus. Il piano straordinario del Gover ...