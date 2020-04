Paolo Castellini e il curioso retroscena: «Vicino all’Inter del Triplete, poi arrivò la Roma» – ESCLUSIVA (Di giovedì 30 aprile 2020) Paolo Castellini e il curioso retroscena di mercato: «L’Inter del Triplete mi voleva, il Parma non mi lasciò andare. Ad agosto arrivò la Roma» Paolo Castellini vincitore del… Triplete. Lo storico traguardo raggiunto dall’Inter poteva vedere protagonista anche l’ex terzino sinistro, ritiratosi del calcio giocato nel 2016. Ai nostri microfoni il bresciano ha rivelato un curioso retroscena di mercato, andato materializzatosi nel gennaio del 2010, durante la sessione invernale dei trasferimenti. «A gennaio del 2010 c’era l’interesse su di me dell’Inter del Triplete che aveva bisogno di un giocatore a sinistra perché Chivu si era infortunato nello scontro con Sorrentino – rivela Castellini. Gli serviva un’alternativa e c’era la possibilità di andare, io ero a Parma. Ero lì da 4 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 aprile 2020)e ildi mercato: «L’Inter delmi voleva, il Parma non mi lasciò andare. Ad agosto arrivò la Roma»vincitore del…. Lo storico traguardo raggiunto dall’Inter poteva vedere protagonista anche l’ex terzino sinistro, ritiratosi del calcio giocato nel 2016. Ai nostri microfoni il bresciano ha rivelato undi mercato, andato materializzatosi nel gennaio del 2010, durante la sessione invernale dei trasferimenti. «A gennaio del 2010 c’era l’interesse su di me dell’Inter delche aveva bisogno di un giocatore a sinistra perché Chivu si era infortunato nello scontro con Sorrentino – rivela. Gli serviva un’alternativa e c’era la possibilità di andare, io ero a Parma. Ero lì da 4 ...

