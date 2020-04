Mutui e prestiti ‘green’, la maggior parte delle banche non li propone (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite comprendono anche quello di avere energia più pulita e accessibile in tutto il Pianeta. Ma per farlo è necessario riqualificare a livello energetico il patrimonio immobiliare presente nel nostro Paese. Nonostante questa importante premessa, Altroconsumo ha rilevato che gli istituti di credito italiani, sebbene propongano all’interno del proprio portafoglio finanziamenti agevolati per interventi volti a rendere più sostenibili le abitazioni, al momento della richiesta non sempre offrono risposte concrete. L'articolo Mutui e prestiti ‘green’, la maggior parte delle banche non li propone proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Cassa Depositi e Prestiti - come funziona la rinegoziazione dei mutui per gli enti locali

Stop pagamento di mutui e rate dei prestiti per un anno. Come fare

"Ci sarà una rivolta agli sportelli". Mutui - fidi e prestiti - in banca sta per venire giù tutto (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030Nazioni Unite comprendono anche quello di avere energia più pulita e accessibile in tutto il Pianeta. Ma per farlo è necessario riqualificare a livello energetico il patrimonio immobiliare presente nel nostro Paese. Nonostante questa importante premessa, Altroconsumo ha rilevato che gli istituti di credito italiani, sebbene propongano all’interno del proprio portafoglio finanziamenti agevolati per interventi volti a rendere più sostenibili le abitazioni, al momento della richiesta non sempre offrono risposte concrete. L'articolo‘green’, lanon liproviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone... - fisco24_info : Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone : - veratto_A : RT @CesareOrtis: @carlaruocco1 MA SE AD OGGI ancora c'è chi aspetta la moratoria dei mutui;AD OGGI NESSUNA TRACCIA delle circolari interne… - Adnkronos : #Mutui e prestiti '#green', la maggior parte delle banche non li propone - AndreaCortiAC : Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone -

Ultime Notizie dalla rete : Mutui prestiti Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone Metro Def: lo Stato senza moneta non ha più soldi

C’è un convitato di pietra al tavolo dei conti dello Stato in Italia. È la crisi di liquidità che attanaglia ormai drammaticamente i conti dello stato italiano e che il ministro dell’Economia Roberto ...

Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite comprendono anche quello di avere energia più pulita e accessibile in tutto il Pianeta. Ma per farlo è necessario ...

C’è un convitato di pietra al tavolo dei conti dello Stato in Italia. È la crisi di liquidità che attanaglia ormai drammaticamente i conti dello stato italiano e che il ministro dell’Economia Roberto ...Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite comprendono anche quello di avere energia più pulita e accessibile in tutto il Pianeta. Ma per farlo è necessario ...