Milano | la 41enne con febbre il 22 dicembre | “Ora mi hanno trovato gli anticorpi al

(Di giovedì 30 aprile 2020) Forse la donna ha contratto il virus quando l’epidemia era «sommersa», si credeva lontana dall’Italia. «Micurato con gli antibiotici. Soltanto uno pneumologo mi ha chiesto se ero stata in Cina»

Corriere della Sera

«È iniziata con una febbre poco sopra il 37. Era il 22 dicembre. Poi la febbre è salita. La sera del 26 ha sballato i 39. Ho chiamato la guardia medica. Il giorno dopo, prescritto dal sostituto del me ...Cosa non ha funzionato in Lombardia? Abbiamo provato a tracciare un quadro con i racconti di chi ha vissuto il contagio sulla propria pelle ...