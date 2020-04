L’Ajax torna ad allenarsi: il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Ajax torna ad allenarsi dopo lo stop. Il tecnico dei lancieri è intervenuto per spiegare le nuove disposizioni e i nuovi metodi Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto per spiegare al meglio come sono ripartiti i lancieri: «È bello poter ricominciare, siamo stati fermi per troppo tempo. Oggi possiamo ripartire, c’è entusiasmo anche se veniamo da una situazione strana. All’improvviso siamo stati costretti a non vederci. Abbiamo tanti preparatori, dobbiamo studiare dei programmi specifici con i ragazzi divisi in gruppo con il proprio allenatore. Io seguo a distanza, faccio il mio lavoro da lontano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Ajaxaddopo lo stop. Ildei lancieri è intervenuto perre le nuove disposizioni e i nuovi metodi Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto perre al megliosono ripartiti i lancieri: «È bello poter ricominciare, siamo stati fermi per troppo tempo. Oggi possiamo ripartire, c’è entusiasmo anche se veniamo da una situazione strana. All’improvviso siamo stati costretti a non vederci. Abbiamo tanti preparatori, dobbiamo studiare dei programmi specifici con i ragazzi divisi in gruppo con il proprio allenatore. Io seguo a distanza, faccio il mio lavoro da lontano». Leggi su Calcionews24.com

