‘Isa e Chia Cafè’, l’angolo delle chiacchiere in libertà (30/04/20) (Di giovedì 30 aprile 2020) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo ‘Isa e Chia Cafè’, l’angolo delle Chiacchiere in libertà (30/04/20) proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia ‘Isa e Chia Cafè’ - l’angolo delle chiacchiere in libertà (29/04/20)

‘Isa e Chia On Air’ - ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’ : il podcast della puntata del 28/04/20

‘Isa e Chia Cafè’ - l’angolo delle chiacchiere in libertà (28/04/20) (Di giovedì 30 aprile 2020) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo ‘Isa eCafè’, l’angolocchiere in libertà (30/04/20) proviene da Isa e

bnotizie : ‘Gf Vip 4’, Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere la sua Paola Di Benedetto? Le foto che stanno s… - zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (29-04-20) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere - bnotizie : `Uomini e Donne`: l`opinione di Isa sulla puntata del 28/04/20 | Isa e Chia - zazoomnews : ‘Isa e Chia On Air’ ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 28-04-20 - #martedì #‘Ra… - menacinque2 : @commentotrashh come al solito a favore di una e dell'altra....ma ne ho scritte che ne ho scritte e senza possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Isa Chia video - cronaca. sospetto coronavirus a salerno: giovane trasferito al cotugno IlCorrierino.com