I vicini si lamentano dell’odore nauseante: trovati decine di cadaveri dentro a due camion (Di giovedì 30 aprile 2020) decine di cadaveri nascosti in un camion davanti ad un negozio di pompe funebri di New York. Diversi media statunitensi hanno documentato un macabro ritrovamento avvenuto nelle scorse ore a Brooklyn presso le pompe funebri Andrew Cleckley. La polizia ha scoperto che decine e decine di corpi, la stima ancora ufficiosa oscilla tra le 50 e le 100 salme, sono stati immagazzinati nei giorni appena passati su due camion non refrigerati fuori dalla ditta Cleckley. Corpi che in parte giacevano sul pavimento della struttura medesima mercoledì 29 aprile. Quando gli agenti hanno fatto irruzione hanno trovato una cinquantina di salme accatastate sia sui furgoni della celebre U-Haul parcheggiati davanti all’edificio, sia sul pavimento del negozio di pompe funebri. La segnalazione era avvenuta grazie alle proteste dei negozianti vicini che per giorni hanno riferito di aver percepito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020)dinascosti in undavanti ad un negozio di pompe funebri di New York. Diversi media statunitensi hanno documentato un macabro ritrovamento avvenuto nelle scorse ore a Brooklyn presso le pompe funebri Andrew Cleckley. La polizia ha scoperto chedi corpi, la stima ancora ufficiosa oscilla tra le 50 e le 100 salme, sono stati immagazzinati nei giorni appena passati su duenon refrigerati fuori dalla ditta Cleckley. Corpi che in parte giacevano sul pavimento della struttura medesima mercoledì 29 aprile. Quando gli agenti hanno fatto irruzione hanno trovato una cinquantina di salme accatastate sia sui furgoni della celebre U-Haul parcheggiati davanti all’edificio, sia sul pavimento del negozio di pompe funebri. La segnalazione era avvenuta grazie alle proteste dei negoziantiche per giorni hanno riferito di aver percepito ...

