“Gli ultimi 5 anni sono stati una tempesta di merda | non capiscono questa malattia” | l’ex

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Andy Cole, uno dei migliori bomber inglesi di tutti i tempi, intervistato da ‘The Guardian’, ha parlato dei suoi problemi con la depressione che lo tormenta da diversi, da quando ha subìto un trapianto di rene: “Gliunadi. Peròancora qui eè la cosa più importante. Le persone spesso nonquali difficoltà si affrontano conmalattia. Guardano un paziente trapiantato e dicono: ‘Stai bene, hai un bell’aspetto’. Esternamente può essere vero, ma internamente no: hai a che fare con i farmaci e il tuo umore. Un giorno ti senti incredibilmente bene, quello dopo invece come un sacco di. Come lo scorso mercoledì quando michiesto: ‘Cosa ho fatto martedì per sentirmi così oggi?’. Niente. Quel ...