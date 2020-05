Riccbergna : Genova libera un altro reparto Covid-19, il farmaco Remdesivir testato anche al San Martino - MassimoCerani : RT @Sbilanciamoci: Il premier Conte non deve ascoltare le sirene che reiterano la richiesta di duplicare il Modello #Genova ovunque. Così s… - SonDandelion : RT @Sbilanciamoci: Il premier Conte non deve ascoltare le sirene che reiterano la richiesta di duplicare il Modello #Genova ovunque. Così s… - cigaesso : RT @Sbilanciamoci: Il premier Conte non deve ascoltare le sirene che reiterano la richiesta di duplicare il Modello #Genova ovunque. Così s… - Sbilanciamoci : Il premier Conte non deve ascoltare le sirene che reiterano la richiesta di duplicare il Modello #Genova ovunque. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova libera Genova libera un altro reparto Covid-19, il farmaco Remdesivir testato anche al San Martino Il Secolo XIX 'Coltiviamo riconoscenza': le piantine di CIA Liguria all'ospedale albenganese

Sempre in giornata sono state consegnate a Genova all'Evangelico di Voltri , a Villa Scassi a Sampierdarena, al Galliera e a San Martino nel centro della città. Altre all'Ospedale di Sanremo. Così la ...

Coronavirus, il San Martino "libera" il Maragliano

Buone notizie per gli ospedalizzati covid genovesi, che sono in calo. Questo permette all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova di rivedere gli spazi e iniziare, con calma e cautela, a riprendere ...

Sempre in giornata sono state consegnate a Genova all'Evangelico di Voltri , a Villa Scassi a Sampierdarena, al Galliera e a San Martino nel centro della città. Altre all'Ospedale di Sanremo. Così la ...Buone notizie per gli ospedalizzati covid genovesi, che sono in calo. Questo permette all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova di rivedere gli spazi e iniziare, con calma e cautela, a riprendere ...