Coronavirus | la Fondazione Gimbe | «4 regioni sono ancora in fase 1 | Riaperture sul filo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fondazione Lo studio della Fondazione Gimbe: «In Italia 4 regioni ancora in fase 1, riaperture sul filo del rasoio» Corriere della Sera Coronavirus, 60 tamponi nelle 2 strutture di Anffas Bielllese. Tutti negativi

Sessanta tamponi per verificare la positività al coronavirus sono stati effettuati lo scorso 25 aprile nelle due strutture residenziali gestite da Anffas Biellese. L’esito è stato negativo per tutti: ...

Un vademecum di semplici buone pratiche su coronavirus e autismo

Le persone con autismo, proprio per le caratteristiche di questo tipo di disabilità, vivono con estremo disagio psicologico le limitazioni introdotte in relazione all’emergenza sanitaria scaturita dal ...

