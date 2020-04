Coronavirus, la Calabria anticipa tutti: bar e ristoranti aperti con tavoli all’esterno (Di giovedì 30 aprile 2020) “Ho appena firmato un’ordinanza per la fase 2 di ripartenza. Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo”. E’ quanto dichiara in una nota la governatrice della Regione Calabria Jole Santelli, che poi spiega: “A partire da domani 30 aprile: sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali; sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - controlli dei carabinieri nelle Rsa : inchieste anche in Sicilia e Calabria

Coronavirus in Italia - ultime notizie. La Calabria fa da sola e riapre bar e ristoranti

