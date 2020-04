Coronavirus, ecco gli "indicatori" che possono far chiudere tutto (Di giovedì 30 aprile 2020) Gabriele Laganà Gli "indicatori" per l’allerta Coronavirus sono di tre tipi. In caso di necessità sarà possibile la creazione di nuove zone rosse per contenere l’epidemia. Se nella "fase 2" il numero di persone colpite dal Coronavirus dovesse salire nuovamente le autorità politiche e sanitarie interverrebbero prontamente mettendo in campo immediate azioni di contenimento dell’epidemia. Il tutto per evitare una seconda e più estesa ondata di contagi che potrebbe mettere in enorme difficoltà il sistema sanitario. Capacità di monitorare la situazione, di fare tamponi, indagini epidemiologiche e tenuta dei servizi sanitari sono gli elementi indicati nella bozza di circolare del ministero alla Salute presentata ieri alle Regioni e che oggi potrebbe diventare un atto ufficiale. Come riporta AdnKronos, nel caso di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 30 aprile | Ecco tutti i dati

