Coronavirus e spostamenti: in arrivo una app che dice se il bus è pieno (Di giovedì 30 aprile 2020) Al vaglio un’app che monitori lo stato di capienza dei bus e indichi ai passeggeri se devono aspettare la corsa dopo. Il mondo dei mezzi pubblici in questa Fase 2 di ripartenza dell’Italia dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus è uno di quelli che preoccupa di più. Ci si chiede come ci si potrà spostare … L'articolo Coronavirus e spostamenti: in arrivo una app che dice se il bus è pieno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - spostamenti : scontro tra Regioni. Boccia - altolà ai governatori. E la Calabria riapre i bar

Fase 2 Coronavirus | i requisiti necessari per spostamenti e vacanze

Corriere : Sarà una circolare del Viminale a chiarire i dubbi legati agli spostamenti consentiti e alle modalità di compilazio… - RegioneER : #Coronavirus ORDINANZA: dal 29 aprile in tutta @RegioneER via lavori EDILIZIA per riapertura CANTIERI in stabilimen… - Corriere : Spostamenti tra regioni e vacanze estive? Sono 5 i criteri che ci diranno cosa potremo fare - Zamosimo9 : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti intraregionali anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Coronavirus | Cosa accadrà domani, 1 maggio, e domenica 3 maggio? Quali negozi saranno aperti? Quali chiusi? Quali spos… -

Covid 19 e fase 2: nell'autocertificazione spostamenti per le visite ai congiunti

Il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato che per la fase 2, quella di “convivenza con il Coronavirus”, ci sarà ancora il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Se, fino a qualche giorno ...

Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 203.591 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 27.682 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

