1 minuto in Borsa 30 aprile 2020 (Di giovedì 30 aprile 2020) (TeleBorsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Si distinguono a Piazza Affari il settore materie prime (+3,92%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario (-2,98%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciato il PIL, pari a -4,8%. In Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 0,4%. Questo pomeriggio è in programma il dato sul PMI Chicago degli Stati Uniti. Domani, in Giappone l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero. Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 ... Leggi su quifinanza 1 minuto in Borsa 29 aprile 2020

1 minuto in Borsa 27 aprile 2020

1 minuto in Borsa 24 aprile 2020 (Di giovedì 30 aprile 2020) (Tele) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Si distinguono a Piazza Affari il settore materie prime (+3,92%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario (-2,98%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciato il PIL, pari a -4,8%. In Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 0,4%. Questo pomeriggio è in programma il dato sul PMI Chicago degli Stati Uniti. Domani, in Giappone l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero. Attesa una partenza contrastata per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 ...

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 30 aprile 2020 - zazoomnews : 1 minuto in Borsa 29 aprile 2020 - #minuto #Borsa #aprile - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 29 aprile 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2020 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 30 aprile 2020 - [video] - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei Teleborsa Mps: Morelli, rifarei tutto, nel 2016 banca in condizioni critiche

'Tornai perche' mi chiamo' il cda' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - Il ritorno al Monte dei Paschi, nel settembre del 2016, "e' stata l'esperienza piu' bella di 36 anni di lavoro. Rifar ...

Gilead riaccende speranza cura anti COVID, 'dati positivi' da test clinici remdesivir

Tra rumor e dichiarazioni Gilead Sciences ancora sotto i riflettori: la speranza che il suo farmaco sperimentale remdesivir possa sconfiggere la piaga del coronavirus COVID-19 rimane alta, anche se pr ...

'Tornai perche' mi chiamo' il cda' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - Il ritorno al Monte dei Paschi, nel settembre del 2016, "e' stata l'esperienza piu' bella di 36 anni di lavoro. Rifar ...Tra rumor e dichiarazioni Gilead Sciences ancora sotto i riflettori: la speranza che il suo farmaco sperimentale remdesivir possa sconfiggere la piaga del coronavirus COVID-19 rimane alta, anche se pr ...