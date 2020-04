Spadafora: «Qualche presidente (Lotito) mette in giro menzogne. Questi metodi non funzionano più» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Spadafora all’attacco della Serie A. E in particolare di Lotito, anche senza nominarlo. Ieri sera il presidente della Lazio è tornato a parlare al Tg2, schierandosi contro il Dpcm di Conte. «Il Dpcm è illogico. Un giocatore che appartiene agli sport individuali si può allenare nei centri sportivi, un giocatore che appartiene ad uno sport di squadra non lo può fare. Troveremo Immobile e Dzeko a villa borghese, addirittura Insigne sul lungomare Caracciolo, è una cosa assurda». Lotito ha insistito sulla ripartenza del calcio. «Al di là dei valori economici, che esistono e sono importanti, quello che conta di più è far capire l’importanza del ruolo sociale del calcio». E ancora: «Il rischio economico, lo sapete tutti, creerebbe danni irreparabili per centinaia e centinaia di milioni. Al di ... Leggi su ilnapolista Spadafora “Da qualche presidente menzogne e falsita'”

