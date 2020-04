Social Distance | dal team di Orange is the New Black una serie sulla pandemia per Netflix

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nuovo progetto seriale per Jenji Kohan, ideatrice diis the Newha infatti ordinato, una nuovaantologica dedicata alla vita in tempo dio meglio all'esperienza del distanziamentoe, che caratterizzerà a lungo il quotidiano di ciascuno di noi. E lastessa sarà un esperimento, visto che sarà realizzato da remoto in tutte le sue parti, dalla produzione alla scrittura, arrivando alle 'riprese' col cast che realizzerà le scene ciascuno da casa propria. Non si hanno ancora dettagli sul cast, sul numero di puntate edurata di ciascuno, tantomeno sui tempi di uscita: per il momento si è solo provveduto all'annuncio del progetto. La showrunner sarà Hilary Weisman Graham, anche produttore esecutivo con Jenji Kohan, Tara Herrmann e Blake McCormick. "Abbiamo pensato di ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

