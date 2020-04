Salerno, appello dell’opposizione al capostaff Luciano: “Si tagli lo stipendio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota stampa firmata dai consiglieri comunali, Antonio Cammarota, Roberto Celano, Gianpaolo Lambiase, Ciro Russomando, Dante Santoro, Pietro Stasi, Giuseppe Zitarosa si chiede al capostaff del Comune di Salerno, Vincenzo Luciano, segretario provinciale del Partito Democratico di valutare l’idea di ridursi il compenso. I consiglieri comunali fanno sapere di aver saputo che lo stipendio di Luciano è di 96.000 € come incarico fiduciario di nomina politica. “In questo momento di fame e di crisi, sono un autentico cazzotto in faccia alla povera gente- scrivono i consiglieri- Chiediamo che il segretario del PD valuti l’idea di ridursi il compenso, e che in mancanza lo faccia il Sindaco di Salerno”. L'articolo Salerno, appello dell’opposizione al capostaff Luciano: “Si tagli lo stipendio” ... Leggi su anteprima24 Rifondazione Comunista - appello ai sindaci della provincia di Salerno

Metalmeccanica dell’agroalimentare - da Salerno l’appello a rivedere il codice Ateco

Ruggi di Salerno - l’appello del Commissario per tutti i lavoratori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota stampa firmata dai consiglieri comunali, Antonio Cammarota, Roberto Celano, Gianpaolo Lambiase, Ciro Russomando, Dante Santoro, Pietro Stasi, Giuseppe Zitarosa si chiede aldel Comune di, Vincenzo, segretario provinciale del Partito Democratico di valutare l’idea di ridursi il compenso. I consiglieri comunali fanno sapere di aver saputo che lo stipendio diè di 96.000 € come incarico fiduciario di nomina politica. “In questo momento di fame e di crisi, sono un autentico cazzotto in faccia alla povera gente- scrivono i consiglieri- Chiediamo che il segretario del PD valuti l’idea di ridursi il compenso, e che in mancanza lo faccia il Sindaco di”. L'articolodell’opposizione al: “Silo stipendio” ...

salernonotizie : ARCI #Salerno per i migranti “irregolari”: raccolta fondi e un appello per la regolarizzazione - radioalfa : Salerno, il sindaco fa visita al Covid Center e rinnova l'appello al rispetto delle regole anti contagio… - salernocitta : COMUNE DI SALERNO VISITA COVID HOSPITAL RUGGI E APPELLO AI CITTADINI DEL SINDACO NAPOLI - ottopagine : Meno burocrazia per la ripartenza: l'appello di Confesercenti #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno appello Salerno, appello dell'opposizione al capostaff Luciano: “Si tagli lo stipendio” anteprima24.it De Magistris su De Luca: "Basta schizofrenia di ordinanze, ha cambiato idea in 24h! Se limiti gli orari..."

Intervenuto a Radio Rai, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato le ultime novità sulle ordinanze in Campania Intervenuto a Radio Rai, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commenta ...

Coronavirus, de Magistris in Consiglio comunale: "Pochi fondi, serve decreto Cura Comuni"

Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli è intervenuto sulle misure adottate in città per l'emergenza Coronavirus. Appello ai cittadini: "Niente rilassamenti nella lotta al virus, serve responsabilità ...

Intervenuto a Radio Rai, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato le ultime novità sulle ordinanze in Campania Intervenuto a Radio Rai, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commenta ...Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli è intervenuto sulle misure adottate in città per l'emergenza Coronavirus. Appello ai cittadini: "Niente rilassamenti nella lotta al virus, serve responsabilità ...