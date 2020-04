Milano, tornano a casa dopo il volontariato con i senzatetto: ragazzi multati per assembramento (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano. Tre ragazzi sono stati multati per assembramento a Milano mentre tornavano a casa dopo avere fatto volontariato in una mensa per senzatetto. I giovani, tra i 19 e i 21 anni, erano usciti dalla struttura allestita nella palestra Saini e stavano andando a prendere l’autobus, tagliando attraverso un parco. I carabinieri li hanno fermati e gli hanno fatto una multa di 280 euro ciascuno. Tornavano a casa dopo aver servito i pasti alla mensa per i senzatetto allestita dal Comune di Milano dentro il centro sportivo Saini. Come ogni volta che facevano volontariato, per rientrare hanno attraversato il parco Forlanini diretti alla fermata dell’autobus. Ma questa volta sono stati fermati e multati, nonostante l’autocertificazione: 280 euro ciascuno e constatazione di assembramento. Tre ragazzi fermati dopo aver fatto volontariato: multati per assembramento È ... Leggi su limemagazine.eu Coronavirus in Lombardia - a Milano superata quota 8 mila contagi ufficiali. Tornano a crescere i positivi in regione

Coronavirus in Lombardia - tornano a crescere i contagi. Milano preoccupa

Coronavirus in Lombardia - a Milano tornano a salire i contagi (Di mercoledì 29 aprile 2020). Tresono statiper assembramento amentre tornavano aavere fattoin una mensa per. I giovani, tra i 19 e i 21 anni, erano usciti dalla struttura allestita nella palestra Saini e stavano andando a prendere l’autobus, tagliando attraverso un parco. I carabinieri li hanno fermati e gli hanno fatto una multa di 280 euro ciascuno. Tornavano aaver servito i pasti alla mensa per iallestita dal Comune didentro il centro sportivo Saini. Come ogni volta che facevano, per rientrare hanno attraversato il parco Forlanini diretti alla fermata dell’autobus. Ma questa volta sono stati fermati e, nonostante l’autocertificazione: 280 euro ciascuno e constatazione di assembramento. Trefermatiaver fattoper assembramento È ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - Corriere : I dati in Lombardia: tornano a crescere i contagi (+920), ma i decessi sono 56 più di i... - rtl1025 : ?? Dopo il calo di ieri tornano al livello di venerdì i dati relativi al contagio nella città metropolitana di… - LimeMagazineU : Milano, tornano a casa dopo il volontariato con i senzatetto: ragazzi multati per assembramento… - ElenaMariaVitto : RT @Arteria_antifa: #Milano 'Tornano a casa dopo il volontariato con i senzatetto: ragazzi multati per assembramento' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tornano Coronavirus in Lombardia, a Milano superata quota 8 mila contagi ufficiali. Tornano a crescere i positivi in regione La Repubblica Scuola, l'appello delle mamme: "Fate tornare i ragazzi in classe almeno l'ultimo giorno di lezione"

"Hanno 10 anni e un anno spezzato. Date loro l'ultimo giorno di scuola, il più bello". L'appello di due mamme di bambini delle scuole Quarati e De Amicis diventa virale. I loro bambini, Benedetta e Ed ...

Randstad NV, The Adecco Group e Manpowergroup si alleano per un rientro al lavoro in sicurezza

MILANO - Randstad N.V., The Adecco Group e ManpowerGroup ... circa l’81% della forza lavoro globale. Si tratta di una call to action, «Tornare a lavorare in sicurezza», rivolta al settore pubblico, ...

"Hanno 10 anni e un anno spezzato. Date loro l'ultimo giorno di scuola, il più bello". L'appello di due mamme di bambini delle scuole Quarati e De Amicis diventa virale. I loro bambini, Benedetta e Ed ...MILANO - Randstad N.V., The Adecco Group e ManpowerGroup ... circa l’81% della forza lavoro globale. Si tratta di una call to action, «Tornare a lavorare in sicurezza», rivolta al settore pubblico, ...