L'omaggio al poliziotto morto nella rapina rom. Il figlio: "Dov'è babbo?" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau "Dove sta babbo?", chiede il figlioletto dell'agente, mentre i lampeggianti blu delle pantere si avvicinano all'abitazione: le sirene risuonano nel quartiere, l'ultimo straziante omaggio per il collega deceduto Sono immagini strazianti quelle dell'omaggio reso a Napoli dai colleghi di Pasquale Apicella, l'agente di 37 anni deceduto durante un inseguimento in auto nella notte tra gli scorsi domenica 26 e lunedì 27 aprile. Sono le 4 del mattino quando il poliziotto, insieme al collega assistente capo coordinatore Salvatore Colucci, interviene al volante di una pantera per cercare di sventare un tentativo di furto da parte di 4 rom nell'agenzia della Credit Agricole di via Abate Minichini. I malviventi, a bordo di un'Audi A4, sfondano la vetrina per prendere di mira direttamente il bancomat. è a quel punto che scatta l'allarme e che dalla centrale ... Leggi su ilgiornale Poliziotto morto a Napoli : lo straziante omaggio dei colleghi sotto al suo balcone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau "Dove sta?", chiede illetto dell'agente, mentre i lampeggianti blu delle pantere si avvicinano all'abitazione: le sirene risuonano nel quartiere, l'ultimo strazianteper il collega deceduto Sono immagini strazianti quelle dell'reso a Napoli dai colleghi di Pasquale Apicella, l'agente di 37 anni deceduto durante un inseguimento in autonotte tra gli scorsi domenica 26 e lunedì 27 aprile. Sono le 4 del mattino quando il, insieme al collega assistente capo coordinatore Salvatore Colucci, interviene al volante di una pantera per cercare di sventare un tentativo di furto da parte di 4 rom nell'agenzia della Credit Agricole di via Abate Minichini. I malviventi, a bordo di un'Audi A4, sfondano la vetrina per prendere di mira direttamente il bancomat.; a quel punto che scatta l'allarme e che dalla centrale ...

tgr_campania : #coronavirus Omaggio di Carabinieri e Guardia di Finanza a Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli per impe… - me_desaparecido : RT @Nadiavirtussina: CAUSA DELL' EMERGENZA COVID19 NON È POSSIBILE PARTECIPARE AI FUNERALI DI STATO DELL' AGENTE P.APICELLA, QUINDI SI TERR… - Max1969Av : RT @Armadillina: Napoli, poliziotto morto per sventare furto in banca: aveva 37 anni. Questo video é stato fatto dai colleghi per omaggio… - scaporrelli : RT @Nadiavirtussina: CAUSA DELL' EMERGENZA COVID19 NON È POSSIBILE PARTECIPARE AI FUNERALI DI STATO DELL' AGENTE P.APICELLA, QUINDI SI TERR… - camilla_staff : RT @Nadiavirtussina: CAUSA DELL' EMERGENZA COVID19 NON È POSSIBILE PARTECIPARE AI FUNERALI DI STATO DELL' AGENTE P.APICELLA, QUINDI SI TERR… -