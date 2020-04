L’Iran non può più contare sulla Cina? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il commercio Cina-Iran tocca il minimo storico dopo 20 anni. La pandemia, unitamente al timore delle sanzioni statunitensi, sta drasticamente rimodulando i rapporti economici tra Pechino e Teheran che, adesso, si fanno più complessi che mai. Una special relationship Un rapporto fatto di grossi volumi commerciali, petrolio e armi: non si può dimenticare, infatti, che Pechino è stata un grosso fornitore di hardware militare per Teheran nella guerra Iran-Iraq ed è stata tra i suoi primi tre fornitori di armi nell’ultimo decennio (269 milioni di dollari statunitensi dal 2008 al 2018, dati Stockholm International Peace Research Institute). Nel lungo conflitto con gli Stati Uniti, l’Iran si è sempre più rivolto alla Cina per potenziare i suoi militari e per aiutare a proteggere la sua economia dalle sanzioni commerciali imposte da ... Leggi su it.insideover L’Iran riparte nonostante il virus - non si può permettere lockdown

E anche l’Iran - con ancora 2.000 nuovi casi di Coronavirus al giorno - pone fine al lockdown : “l’economia deve ripartire - non c’è altra scelta” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il commercio-Iran tocca il minimo storico dopo 20 anni. La pandemia, unitamente al timore delle sanzioni statunitensi, sta drasticamente rimodulando i rapporti economici tra Pechino e Teheran che, adesso, si fanno più complessi che mai. Una special relationship Un rapporto fatto di grossi volumi commerciali, petrolio e armi: non si può dimenticare, infatti, che Pechino è stata un grosso fornitore di hardware militare per Teheran nella guerra Iran-Iraq ed è stata tra i suoi primi tre fornitori di armi nell’ultimo decennio (269 milioni di dollari statunitensi dal 2008 al 2018, dati Stockholm International Peace Research Institute). Nel lungo conflitto con gli Stati Uniti, l’Iran si è sempre più rivolto allaper potenziare i suoi militari e per aiutare a proteggere la sua economia dalle sanzioni commerciali imposte da ...

BayYanlis_IRAN : RT @theonlycanyaman: Coloro che aspettano sempre il momento adatto... centellinando amore, non hanno compreso il vero spirito di un Fandom.… - BayYanlis_IRAN : RT @shirazi_samira: Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. #CanYamanTalentedKing - BayYanlis_IRAN : RT @shirazi_samira: Non importa se si procede lentamente, l'importante è non fermarsi. #CanYamanTalentedKing - IraninMilan : Dopo essersi ritirato dall'accordo nucleare nel maggio 2018, l'amministrazione Trump vuole tornarci perché non ha l… - Paolorm2012Roma : RT @Tiziana_1967: Il mio contributo per la #Giornatamondialedellalibertádistampa sulla situazione in #Iran. Nel 2020 secondo i dati #RSF l’… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iran non Uno «sbaglio imperdonabile» dall'Iran che negava tutto Il Manifesto