Henry Thomas è Elliot/ L'attore non è mai riuscito a scrollarsi di dosso E.T. (Di mercoledì 29 aprile 2020) Henry Thomas è Elliot, l'attore non è mai riuscito a scrollarsi di dosso il ruolo nel film E.T. L'extraterrestre anche se ha recitato in molti altri lavori. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 29 aprile 2020), l'non; maidiil ruolo nel film E.T. L'extraterrestre anche se ha recitato in molti altri lavori.

larry79115 : @SteveLeo_ Henry Ford aveva chiesto a Thomas Edison di fare una batteria e avrebbe fatto il modello T elettrico neg… - aromanoremax : @vfeltri Di Maio potrà anche sbagliare qualche congiuntivo ma ricordiamoci che “la grande meta della vita non è la… - _satsukibare : mado raga ogni volta che vedo E.T. mi viene in mente il provino che fece Henry Thomas per il ruolo di Elliot ?? - Lavvelenata : @ElBuffi82 El me favorito in assoluto: Jensen's Bermondsey e ovviamente con tonica Henry Thomas. Un orgasmo. ? -