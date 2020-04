Domenico Arcuri: "Pronti a un picco anche superiore, non all'apocalisse" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con i ventilatori e le terapie intensive “siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell’emergenza; l’apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ci sarà”. Così il commissario Domenico Arcuri. “Abbiamo ora circa 1.980 posti occupati in terapia intensiva su una disponibilità di 9 mila, abbiamo distribuito 4.200 ventilatori e potremmo raddoppiare il numero in pochi giorni - aggiunge -, ma non solo per ora non servono, ma non sappiamo dove saranno gli eventuali maggiori focolai” nella Fase 2.Arcuri affronta poi la questione del costo delle mascherine. “Per le mascherine abbiamo fissato un prezzo massimo di vendita, non di acquisto. Rassicuro che l’obiettivo di calmierare il prezzo non è ostile all’obiettivo di attrezzare una filiera italiana e sostituire ... Leggi su huffingtonpost Domenico Arcuri : curriculum e biografia. Lo stipendio del commissario

