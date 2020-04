Debito pubblico italiano | Fitch lo declassa a “BBB-“ | è quasi spazzatura

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020). L’agenzia di ratingl’Italia, pur mantenendo un outlook (cioè una prospettiva) stabile per il nostro paese. Ilscende nella categoria “BBB-“, che nello standard di classificazione delle agenzie di rating significa”. Una bocciatura attesa, dopo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulla contrazione del Pildopo la crisi del Coronavirus, oltre il 9% in un anno, l’aumento della spesa pubblica e la conseguente esplosione del. (segue dopo la foto) Quali sono le conseguenze del rating “BBB-” per l’Italia La decisione diarriva a solo qualche giorno di distanza dal giudizio di un’altro big del rating, Standard & Poor’s, che invece aveva lasciata invariata la classificazione del...