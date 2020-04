Coronavirus, scoperte le molecole per combatterlo. Lo studio è tutto italiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono state coperte 35 molecole per combattere il virus SarsCoV2, noto comunemente come Coronavirus o covid-19. La scoperta è avvenuta grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l’Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una appartiene alla famiglia dell’isrossiclorochina. Come scrive il sito ArXiv, ora potranno affrontare i test per capire se potranno diventare farmaci anti-Covid-19. Le molecole sono state selezionate fra le 9mila analizzate dal progetto guidato dall’azienda Sibylla Biotech e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e agiscono impedendo al nuovo Coronavirus di legarsi alla sua nelle cellule umane.



La Sibylla Biotech ha individuato due bersagli per le nuove molecole. Come riporta l'Ansa "sono due tasche che si trovano nella struttura principale porta ...

