Collina Fleming | spaccio di Marijuana organizzato su Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il 21 aprile scorso il personale del Commissariato Flaminio Nuovo diretto dal Vice Questore Erminio Massimo Fiore, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno didi sostanze stupefacenti procedeva all’arresto di due minorenni. Era stata segnalata una attività difra giovani al, a via del Boccardo, pertanto la squadra di Polizia del commissariato effettuava un appostamento per verificare l’autenticità della notizia. Durante il servizio di osservazione veniva notato un ragazzo che sostava in un palazzo della via. Effettuato il controllo il ragazzo si mostrava da subito nervoso e diceva di essersi allontanato da casa per acquistare dello stupefacente da un conoscente, il quale gli chiedeva di tornare più tardi. Viene notato un altro giovane nei pressi dello stabile e poi visto entrare. Gli agenti decidono per un ...