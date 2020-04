Ceferin: «Il Coronavirus non è l’apocalisse. Il calcio uscirà dalla crisi» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Aleksander Ceferin ha parlato in occasione delle celebrazioni per il centenario della Federcalcio della Slovenia Aleksander Ceferin ha parlato dell’emergenza Coronavirus in occasione delle celebrazioni per il centenario della Federcalcio slovena. Le parole del presidente del UEFA. APOCALISSE – «Il Covid-19 è un qualcosa di terribile, ma non è l’apocalisse. Usciremo dalla crisi. Per superare questa crisi il calcio è necessario, perché trasmette gioia e positività alla gente. In nessun modo questa pandemia porrà fine al nostro sport. Ci vorrà del tempo, ma i fan torneranno a riempire nuovamente gli stadi con passione ed emozioni. Il nostro sport affronta una sfida senza precedenti con l’emergenza Coronavirus». UEFA – «La Uefa vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato ... Leggi su calcionews24 Ceferin : ”Coronavirus qualcosa di terribile - ma non è l’Apocalisse. Ne usciremo”

