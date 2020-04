Calciomercato Juve | Pjanic nel mirino del Barcellona | possibile scambio

(Di mercoledì 29 aprile 2020)neldelcon Arthur, i bianconeri potrebbero accettare la formula Ilvuole Miralem. Il centrocampista bosniaco – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi -, rimane nell’orbita azulgrana e unopotrebbe essere la soluzione plausibile anche considerando il momento. Occhi spagnoli – si legge – sul calciatore. Ma c’è l’idea Arthur per Maurizio Sarri: aperto il dialogo per uno. I contatti, dunque, sono stati avviati. Il tutto dipenderà anche dalla volontà dei due calciatori. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : ?? Pillole di Calciomercato da Sky Sport: - La Juve vuole riportare a Torino Pogba, colloqui in corso con lo Unite… - tuttosport : #Juve , #CristianoRonaldo resta comunque altri due anni ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Dybala e il contratto: cosa filtra dalla #Juve, la decisione finale del giocatore - sportli26181512 : Dybala e il contratto: cosa filtra dalla Juve, la decisione finale del giocatore: La questione del contratto di Pau… - cmdotcom : #Dybala e il contratto: cosa filtra dalla #Juve, la decisione finale del giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

La Serie A rischia di non riprendere e così anche l'olandese De Ligt torna in patria: sono nove gli stranieri bianconeri fuori dall'Italia. Il club non fissa date o convocazioni, ma l'Uefa vuole gioca ...Sono stati tra i primi a darne notizia quando in Italia non era ancora ufficiale e ora sono i primi a confermare la brutta notizia: secondo quanto riferito dalla Spagna Paulo Dybala non sarebbe guarit ...