Bergamo: crisi occasione per ripensare ruolo città (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Come si trasformeranno le citta’ dopo l’emergenza coronavirus? Quale sara’ il ruolo dei centri urbani per tornare a una vita ‘normale’, ma al tempo stesso diversa da quella conosciuta fino a oggi? Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Salvatore Settis, storico e archeologo, Giovanni Maria Flick, giurista ed ex ministro di Grazia e Giustizia, e gli architetti Margherita Petranzan e Franco Purini ne parlano nel libro ‘La citta’ per l’uomo ai tempi del Covid-19′, appena pubblicato da La nave di Teseo. L’agenzia Dire ha intervistato al riguardo Luca Bergamo, chiedendo al vicesindaco un focus sulla Capitale: Come nasce l’idea di questo libro? “Prima della pandemia ci siamo incontrati in diverse discussioni sulla citta’, e il libro nasce proprio da una sollecitazione di ... Leggi su romadailynews La crisi del terziario a Bergamo - Cgil : «3 mila realtà chiesto gli ammortizzatori»

Il Coronavirus contagia anche due dei settori più amati dagli Italiani: quello della casa e dei mutui, che registrano un forte rallentamento delle operazioni. Lo rileva l’Osservatorio di Mutuionline.i ...

Coronavirus, Viminale: “Nella Fase 2 l’intero circuito produttivo e commerciale è a rischio infiltrazione delle organizzazioni mafiose”

Una frase netta, senza condizionali, che indica come lo stato d’allerta sia da considerarsi molto elevato. “Anche tenuto conto – continua il ministero di Luciana Lamorgese – che la crisi in atto ha ...

