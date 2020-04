“Tabarez? È un tipo inutile | con i giocatori che ha avuto non ha vinto nulla” | l’attacco

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Attacco frontale al Ct dell’Uruguay Oscar Washington Tabarez da parte dell’ex Cagliari Dario Silva che, in un’intervista a ‘Radio Marca’. A chi gli chiede se ‘il Maestro’ sia il miglior allenatorein carriera risponde senza peli sulla lingua: “Tabárez il mio miglior allenatore? È un, non haniente. In 14 anni con l’Uruguay hasolo una Copa America. E qui in Europa è uscito dalla Champions e l’hanno subito mandato per strada. Statisticamente non ha apportato nulla all’Uruguay. Con iche abbiamo, sia in attacco che in difesa, non siamo riusciti a diventare campioni del mondo“. Per Dario Silva il migliore è un altro, un italiano: “Il migliore allenatore che abbia maiè stato Trapattoni, mi ha insegnato il ...