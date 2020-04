Ronaldo pedala ancora in Portogallo. La Juve si prepara: spunta una data per i rientri degli stranieri (Di martedì 28 aprile 2020) Il mondo del calcio aspetta segnali anche dalla Juventus per capire se si riprenderà o meno a giocare. La Serie A ripartirà con gli allenamenti dal 18 maggio? La Lega riuscirà a ottenere una deroga dal 4 maggio? La Serie A chiuderà i battenti in anticipo? FBL-POR-ITA-Ronaldo-HEALTH-VIRUS Tanti gli interrogativi, poche le certezze. Ieri in Portogallo si era diffusa la voce del ritorno imminente di Cristiano Ronaldo in Italia. Il giocatore pedale, ieri ha postato su Instagram il suo allenamento... Leggi su 90min (Di martedì 28 aprile 2020) Il mondo del calcio aspetta segnali anche dallantus per capire se si riprenderà o meno a giocare. La Serie A ripartirà con gli allenamenti dal 18 maggio? La Lega riuscirà a ottenere una deroga dal 4 maggio? La Serie A chiuderà i battenti in anticipo? FBL-POR-ITA--HEALTH-VIRUS Tanti gli interrogativi, poche le certezze. Ieri insi era diffusa la voce del ritorno imminente di Cristianoin Italia. Il giocatore pedale, ieri ha postato su Instagram il suo allenamento...

