PUBG e Octopath Traveler in arrivo su Stadia? (Di martedì 28 aprile 2020) Gli utenti Stadia sono affamati di giochi, e anche se non sono arrivate ancora molte notizie sulle esclusive per il servizio streaming di Google, la piattaforma si appresta a ricevere due apprezzati titoli. O almeno così sembra, stando alla classificazione ESRB comparsa online, che confermerebbe l'arrivo di PlayerUnknown Battlegrounds e Octopath Traveller su StadiaPUBG è disponibile praticamente su tutte le altre piattaforme sul mercato (ad eccezione di Switch), quindi vederlo fare il salto su Stadia non è in realtà una grande sorpresa, ma sarà interessante vedere come il servizio riuscirà a gestire la competizione su larga scala del gioco.

