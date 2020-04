PERCHÈ CONTE NON PARLA PIÙ DELLA APP IMMUNI? (Di martedì 28 aprile 2020) Doveva essere un pilaStro DELLA strategia del governo per gestire la fase 2, invece dell'applicazione IMMUNI dopo giorni di polemiche non si PARLA più, dimenticata da tutti, persino dal Premier Giuseppe CONTE che nei 40 minuti di conferenza stampa per la presentazione delle norme sulla Fase 2 non l'ha mai nominata. Mai.Un paradosso imbarazzante per un sistema che dovrebbe proprio tracciare gli spostamenti degli italiani intervenendo prontamente nel CONTEnimento di nuovi focolai. Per quale motivo?I dubbi del CopasirDal 16 aprile, giorno in cui il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri ha ufficializzato con un'ordinanza la scelta dell'applicazione DELLA società Bending Spoons, il processo verso l'adozione di questo sistema di tracciamento ha riscontrato una serie di rallentamenti e criticità. I dubbi più rilevanti sono stati avanzati dal Comitato ... Leggi su panorama Perché Conte più sbaglia e più piace

Discorso Giuseppe Conte in ritardo : cosa sta succedendo e perché sta slittando

Mes - perché Conte potrebbe essere costretto a cambiare idea (Di martedì 28 aprile 2020) Doveva essere un pilaStrostrategia del governo per gestire la fase 2, invece dell'applicazionedopo giorni di polemiche non sipiù, dimenticata da tutti, persino dal Premier Giuseppeche nei 40 minuti di conferenza stampa per la presentazione delle norme sulla Fase 2 non l'ha mai nominata. Mai.Un paradosso imbarazzante per un sistema che dovrebbe proprio tracciare gli spostamenti degli italiani intervenendo prontamente nelnimento di nuovi focolai. Per quale motivo?I dubbi del CopasirDal 16 aprile, giorno in cui il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri ha ufficializzato con un'ordinanza la scelta dell'applicazionesocietà Bending Spoons, il processo verso l'adozione di questo sistema di tracciamento ha riscontrato una serie di rallentamenti e criticità. I dubbi più rilevanti sono stati avanzati dal Comitato ...

borghi_claudio : Scusa #conte, se il turismo fa il 15% del PIL e il pil è 1800 miliardi fanno 270 miliardi. Perché il prossimo decre… - NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - corradoformigli : Presidente #Conte servirebbe urgentemente un chiarimento ai cittadini e alla stampa sul piano di screening e tracci… - nontivoglio : RT @jacopo_iacoboni: Conte può fare tutta la propaganda che vuole I suoi indici di fiducia possono essere pompati come vuole La realtà or… - GiorgiaLeso : La domanda sorge spontanea: in tutto questo tempo, cosa ha fatto il governo per consentirci di ripartire in condizi… -