Ultime Notizie dalla rete : Spagna vuole In Cina risalgono i contagi, importati. La Spagna vuole riaprire Avvenire La Spagna vuole tornare alla normalità in otto settimane

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato martedì il “piano per la transizione verso una nuova normalità”, approvato dal governo per eliminare le restrizioni imposte a causa della pandemi ...

Coronavirus, anche la Spagna riparte piano: allentamenti ogni 2 settimane e su base provinciale. Scuole chiuse fino a settembre

Non ci sarà una fase due, ma una fase zero. E soprattutto un allentamento delle misure di restrizione che si svilupperà di due settimane in due settimane, con variazioni eventuali su base provinciale ...

