Indagata la madre di Viviana | uccisa a calci e pugni dal compagno | ha detto che era caduta

(Di martedì 28 aprile 2020). La mamma di, Silvana Roncoli, èdalla procura di Bergamo, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della figlia, avvenuta qualche giorno dopo l’aggressione subita conla notte tra il 30 e il 31 marzo scorsi. Per il suo omicidio è stato arrestato il 25 aprile, Cristian Michele Locatelli,della vittima, e strenuamente difeso proprio dalla mamma diche continua a parlare di un incidente: la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Hache la figlia, la 34enneCaglioni, erain casa. Ma in realtà la ragazza era stata picchiata adal, fino a morire alcuni giorni dopo la brutale aggressione a causa delle lesioni. Adesso anche ladidalla procura di Bergamo, che a quasi un mese da quanto accaduto nel capoluogo ...

L'Eco di Bergamo

Poco cibo: è questa la causa della morte di Alessia, la bimba di cinque mesi deceduta lo scorso 28 novembre nel campo nomadi di via Luigi Candoni. A rivelarlo è l’esame autoptico del medico legale nom ...Viviana Caglioni, 34 anni, aggredita in casa il 30 marzo da Cristian Locatelli, 42 anni: è morta in ospedale il 6 aprile. Indagata la mamma: «È caduta da sola». Lo zio non interviene per paura, poi ra ...