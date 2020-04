Il Papa stufo di Giuseppi

(Di martedì 28 aprile 2020) Caro direttore, con il rinnovato divieto delle funzioni religiose e la regolamentazione dei funerali, la tensione tra Stato e Chiesa non è mai arrivata ad un punto così drammatico, tanto che, il Segretario di Stato Pietro Parolin sta pensando di inoltrare una nota ufficiale di protesta. Non era mai

Il Tempo

Caro direttore, con il rinnovato divieto delle funzioni religiose e la regolamentazione dei funerali, la tensione tra Stato e Chiesa non è mai arrivata ad un punto così drammatico, tanto che, il Segre ...Con l’emergenza si riscopre d’essere una società regolata da interessi, ma non solo. In questi giorni tante le testimonianze di aiuto e sostegno ai più fragili ...