Dottoressa si ammala di Covid-19 e si toglie la vita | “Era un’eroina”

(Di martedì 28 aprile 2020) Una dottoressa di New York che ha lavorato in prima linea per contrastare il Coronavirus si è suicidata dopo aver scoperto di esserne affetta. Lorna Breen è morta nelle scorse ore a 49 anni. Una morte, quella della direttrice del dipartimento di emergenza del New York-Presbyterian Allen Hospital di Manhattan, che colpisce al cuore non …

Una dottoressa di New York che ha lavorato in prima linea per contrastare il Coronavirus si è suicidata dopo aver scoperto di esserne affetta. Lorna Breen è morta nelle scorse ore a 49 anni. Una morte ...