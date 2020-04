De Ligt torna in Olanda/ La Juventus lo fa partire: nessuna indicazione sul rientro (Di martedì 28 aprile 2020) De Ligt torna in Olanda: il difensore della Juventus rientra in patria insieme alla fidanzata, la società non ha dato indicazioni temporali sull'eventuale ripresa degli allenamenti. Leggi su ilsussidiario Lione Juventus probabili formazioni - Sarri conferma il 4-3-3 : torna De Ligt (Di martedì 28 aprile 2020) Dein: il difensore dellarientra in patria insieme alla fidanzata, la società non ha dato indicazioni temporali sull'eventuale ripresa degli allenamenti.

