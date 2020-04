Dakar 2021 | Sebastien Loeb ci pensa | “È una gara alla quale voglio partecipare un’altra

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) Sébastientorna? Non c’è ancora nulla di certo, ma alcuni indizi porterebbero a dire di sì. Il nove volte campione del mondo di rally ha lasciato intravedere questa opportunità nel corso di una diretta Instagram con Red Bull Motorsports. “Non so se sarà quest’anno o il prossimo, ma laè unavorreinuovamente. Non ho ancora nulla in programma per la prossima annata, ma vedo che anche piloti con 10 anni più di me sono in grado di vincere, per cui non mi sento tagliato fuori”. Il francese, nel prosieguo della sua chiacchierata, tocca diversi punti. “Sono stato vicino a vincerla una volta, nell’ultima occasione sono stato veloce ma non costante e quindi non ho potuto conquistare il successo finale. Il potenziale l’avevo messo in mostra, ma non ho mai ...