Che disastro quando sei un ragazzo e ti resta tutto dentro

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 28 aprile 2020) «Prof, ma nella fase due come si farà a baccaglià le bimbe?». L’interrogativo è di quelli atroci. In effetti, nel prossimo futuro, sembra giocare contro le avance sentimentali dei miei amati ragazzacci del professionale. Loro che con le parole e con le “romanticate” a distanza se la cavano tendenzialmente maluccio. Loro che si scatenano in discoteca, sui campi di calcio, al palio di paese: tutti posti dove puoi far vedere a lei che sei uno tosto, sanguigno, che non ha paura, che si sa muovere; tutti posti che esaltano la fisicità e la pnza del meccanico, rispetto alle sviolinate e all’erudizione del liceale. *** Peccato però che le serate nei locali, le partite e le contrade saranno – a quanto pare – le ultime rate di socialità che torneranno legali in questo lungo periodo di ...