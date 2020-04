Borse asiatiche in ordine sparso (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Seduta con segni misti tra le principali Borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso poco sotto la parità mentre si prepara alla Golden Week, ovvero al lungo periodo di festività in Giappone che inizia domani 29 aprile e termina il 5 maggio. Nel frattempo gli investitori incassano i guadagni delle ultime sessioni in attesa di nuovi segnali sul fronte della pandemia del coronavirus. L’indice Nikkei giapponese è sceso dello 0,23% a 19.738,61 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,15% a 937,62 punti. Bene invece Seoul che termina con un +0,39%. Contrastate le Borse cinesi: Shanghai lima lo 0,03% e Shenzhen sale dello 0,63%. Positiva anche Taiwan +0,27%. Deboli le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale dello 0,52%. Singapore lima lo 0,18%, seguita da Kuala Lumpur ... Leggi su quifinanza Borse asiatiche in rally. Tokyo corre grazie alla BoJ

Borse asiatiche in rialzo

Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude in rosso (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Seduta con segni misti tra le principalidove la piazza di Tokyo ha chiuso poco sotto la parità mentre si prepara alla Golden Week, ovvero al lungo periodo di festività in Giappone che inizia domani 29 aprile e termina il 5 maggio. Nel frattempo gli investitori incassano i guadagni delle ultime sessioni in attesa di nuovi segnali sul fronte della pandemia del coronavirus. L’indice Nikkei giapponese è sceso dello 0,23% a 19.738,61 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,15% a 937,62 punti. Bene invece Seoul che termina con un +0,39%. Contrastate lecinesi: Shanghai lima lo 0,03% e Shenzhen sale dello 0,63%. Positiva anche Taiwan +0,27%. Deboli le altre piazzeche chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale dello 0,52%. Singapore lima lo 0,18%, seguita da Kuala Lumpur ...

fisco24_info : Borse europee oggi, chiusura Borse asiatiche: Dopo la seduta positiva di lunedì, questa settimana occhi sulle banch… - MrVerolino : Oggi bene Piazza Affari (+3%). Bene i settori dal petrolifero all'industriale. Sulla stessa lunghezza d'onda le bor… - TuzioristaGreen : RT @AndFranchini: Borse in rialzo per frenata contagi. Piazza Affari brilla con le banche dopo S&P - AndFranchini : RT @AndFranchini: Borse in rialzo per frenata contagi. Piazza Affari brilla con le banche dopo S&P - LuciaLaVita1 : RT @AndFranchini: Borse in rialzo per frenata contagi. Piazza Affari brilla con le banche dopo S&P -