Adriana Volpe sbarca su TV8 (Di martedì 28 aprile 2020) Adriana Volpe Adriana Volpe entra a far parte della squadra di TV8: insieme ad Alessio Viola condurrà il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento. Il canale lancia per la prima volta una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, a partire dalla prossima stagione estiva. “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – dichiara Adriana Volpe – credo in questo progetto e lo sposo pienamente”. Adriana Volpe, appena terminata l’avventura del Grande Fratello Vip 4, torna alla guida di un programma dopo una carriera in Rai dove ha condotto, tra gli altri, molti dei programmi nella stessa fascia: Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia ed I Fatti Vostri. Alessio Viola, invece, già giornalista per diverse testate e del tg su Sky TG24, è anche conduttore televisivo ... Leggi su davidemaggio Adriana Volpe a Tv8 con Alessio Viola (Anteprima Blogo)

Adriana Volpe al naturale - accetta la sfida e non si tira indietro

Adriana Volpe - sui social come mamma l’ha fatta (Foto) (Di martedì 28 aprile 2020)entra a far parte della squadra di TV8: insieme ad Alessio Viola condurrà il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento. Il canale lancia per la prima volta una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, a partire dalla prossima stagione estiva. “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – dichiara– credo in questo progetto e lo sposo pienamente”., appena terminata l’avventura del Grande Fratello Vip 4, torna alla guida di un programma dopo una carriera in Rai dove ha condotto, tra gli altri, molti dei programmi nella stessa fascia: Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia ed I Fatti Vostri. Alessio Viola, invece, già giornalista per diverse testate e del tg su Sky TG24, è anche conduttore televisivo ...

gianluca89S : “Aderiana Volpe sbarca su Tv8 per nuovo programma mattutino con Alessio Viola”. Ennesima dimostrazione di come Medi… - bubinoblog : Adriana Volpe, rilanciata dal GF Vip, è il nuovo volto del mattino di Tv8 (Tvblog). Stefano De Martino, lanciato da… - PBerluskony : Scusate che significa che Adriana Volpe va su una televisioncina di cui non ricordo il nome? Avevo chiesto ai miei… - Methamorphose30 : RT @GalantoMassimo: +++ ADRIANA VOLPE A TV8 , SARA' LEI A CONDURRE IL NUOVO PROGRAMMA CON ALESSIO VIOLA, BATTUTA LA CONCORRENZA DELLA PAROD… - lauinpigiama : @ahoy_boy98 @ciccio_co Scusate ma su Mediaset non c’è oggettivamente spazio! Tutti i programmi sono già assegnati a… -