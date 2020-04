Westworld 3 | i fan scioccati dall' abito di Evan Rachel Wood

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020)3 ci ha sorpreso per diversi motivi, ma il favoloso vestito che si trasforma nel primo episodio ci ha preso proprio alla sprovvista. La prima puntata di3 ci ha riservato diverse sorprese, ma mai avremmo immaginato il vestito che si trasforma indossato da, che in un secondo passa dal classico little black dress a unda sera dorato da tappeto rosso. Il passaggio è stato talmente spettacolare da aver fatto pensare anche all'utilizzo della CGI, ma ora la costume designer della serie tv spiega in dettaglio i segreti di quella meraviglia indossabile. Il cambio di location e stile della terza stagione di diha avuto un grosso impatto sullo show di Jonathan Nolan e Lisa Joy, ...