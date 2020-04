Turchia | geopandemia e geoeconomia

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nelle due ultime settimane in cui l'epidemia Sars CoV2 s'è ampiamente materializzata anche sul suolo turco - superando i 100.000 contagi ma contenendo a oggi il numero delle vittime (2.600) - il presidente Erdoğan è uscito allo scoperto sul tema. In pubblico ha parlato di opportunità per la nazione e il popolo di costituire un faro in Medioriente, non nascondendo velleità d'essere al centro della scena nella prossima fase di recupero e rilancio delle economie globali. Non che quella turca (...) - Mondo /, Erdogan Recep, Ramadan, Coronavirus