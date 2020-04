Scuola, il 28 aprile in Gazzetta bandi per circa 62mila nuovi docenti (Di lunedì 27 aprile 2020) Martedì 28 aprile saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale i bandi per i concorsi per la Scuola. Tali bandi riguardano circa 62mila posti. Ad annunciarlo sono fonti del ministero dell’Istruzione (LO SPECIALE Scuola DI SKY TG24). Concorsi attesi dal personale precario e dai neolaureati Secondo le fonti, nel corso della riunione di maggioranza di oggi sui concorsi,il ministero ha fornito tutte le informazioni tecniche richieste dai parlamentari riguardo alle procedure dei bandi. Si tratta - continuano - di procedure concorsuali che rispettano la piena attuazione del decreto legge sulla Scuola votato in Parlamento. Questi concorsi sono attesi dal personale precario, ma anche da tanti laureati che aspirano alla docenza. Le stesse fonti, comunque, smentiscono che il ministero abbia variato i bandi a seguito del passaggio in Consiglio superiore dell'Istruzione. Infine, ... Leggi su tg24.sky A che ora il bando concorso Scuola in Gazzetta Ufficiale oggi 28 aprile?

