Ronaldo, la quarantena continua a Torino: la Juve lo “convoca” per domani (Di lunedì 27 aprile 2020) Cristiano Ronaldo torna domani in Italia, dove “sconterà” altri 14 giorni di quarantena. Il portoghese è stato richiamato a casa dalla Juve, dopo le ultime settimane trascorse più o meno in isolamento a Madeira. Secondo Sport Mediaset, con la graduale riapertura delle attività, Ronaldo tornerà in Italia in attesa di poter riprendere ad allenarsi (individualmente) il 4 maggio. A maggio ragione nel suo caso, nel rispetto di tutte le regole della distanza sociale. Pare dunque che almeno nel suo caso la società bianconera non userà la “tattica” del doppio tampone per evitare la quarantena da rientro. L'articolo Ronaldo, la quarantena continua a Torino: la Juve lo “convoca” per domani ilNapolista. Leggi su ilnapolista Bufera sulla 'quarantena' di Ronaldo : "Festa al ristorante e allenamento allo stadio

Focolaio del virus vicino a Ronaldo : accerchiato - il portoghese sta per tornare (in quarantena)

VIDEO – Ronaldo - festa di compleanno in quarantena (Di lunedì 27 aprile 2020) Cristianotornain Italia, dove “sconterà” altri 14 giorni di. Il portoghese è stato richiamato a casa dalla, dopo le ultime settimane trascorse più o meno in isolamento a Madeira. Secondo Sport Mediaset, con la graduale riapertura delle attività,tornerà in Italia in attesa di poter riprendere ad allenarsi (individualmente) il 4 maggio. A maggio ragione nel suo caso, nel rispetto di tutte le regole della distanza sociale. Pare dunque che almeno nel suo caso la società bianconera non userà la “tattica” del doppio tampone per evitare lada rientro. L'articolo, la: lalo “convoca” perilNapolista.

napolista : Ronaldo, la quarantena continua a Torino: la Juve lo “convoca” per domani Dopo le settimane trascorse in (semi) is… - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia. Ronaldo e Ibra pronti, dubbio #higuain - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia. Ronaldo e Ibra pronti, dubbio #higuain - Gazzettino : #coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia. Ronaldo e Ibra pronti, dubbio #higuain - marcomoriconi3 : Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia. Ronaldo e Ibra pronti, dubbio Higuain… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo quarantena Ronaldo, la quarantena continua a Torino: la Juve lo "convoca" per domani ilnapolista Dal Potogallo: Cristiano Ronaldo pronto a tornare, sarà a Torino domani

Tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver trascorso la quarantena nella natia Funchal, sta preparando il viaggio di ritorno verso Torino. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese ...

Cristiano Ronaldo torna a Torino: atteso domani, poi 14 giorni di isolamento

Dopo aver trascorso la quarantena a Madeira, sua terra d'origine, Cristiano Ronaldo si prepara a tornare a Torino. Il fuoriclasse portoghese rientrerà in Italia domani (martedì), ...

Tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver trascorso la quarantena nella natia Funchal, sta preparando il viaggio di ritorno verso Torino. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese ...Dopo aver trascorso la quarantena a Madeira, sua terra d'origine, Cristiano Ronaldo si prepara a tornare a Torino. Il fuoriclasse portoghese rientrerà in Italia domani (martedì), ...