Oms preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa. Adhanom: “Siamo lontani dalla fine della pandemia. La strada è ancora lunga” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Siamo lontani dalla fine della pandemia. L’Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa”. E’ quanto ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing dedicato all’emergenza Coronavirus. “La strada è ancora lunga – ha detto il numero uno dell’Oms -, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti. Quando il 30 gennaio abbiamo dichiarato la più alta emergenza sanitaria mondiale, con solo 82 casi di coronavirus fuori dalla Cina, il mondo avrebbe dovuto ascoltare meglio. Tutti i Paesi avrebbero potuto attivare i massimi livelli di sicurezza allora”. “Noi diamo i migliori consigli – ha detto ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - l’Oms preoccupata : “C’è grave carenza mascherine”. E l’Italia è costretta a importarle : “Le cerchiamo in tutto il mondo”

Coronavirus - Ricciardi “Oms preoccupata per l’Italia”

Coronavirus - Ricciardi “Oms preoccupata per la situazione italiana” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Siamodalla fine della pandemia. L’Oms èdaiin, adin”. E’ quanto ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, TedrosGhebreyesus, nel consueto briefing dedicato all’emergenza Coronavirus. “La strada è ancora lunga – ha detto il numero uno dell’Oms -, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti. Quando il 30 gennaio abbiamo dichiarato la più alta emergenza sanitaria mondiale, con solo 82 casi di coronavirus fuori dalla Cina, il mondo avrebbe dovuto ascoltare meglio. Tutti i Paesi avrebbero potuto attivare i massimi livelli di sicurezza allora”. “Noi diamo i migliori consigli – ha detto ...

angelicarenzi : RT @covidiamo: Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità #Ghebreyesus: 'Siamo lontani dalla fine della pandemia. L'#OMS è preo… - gioelo78 : RT @covidiamo: Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità #Ghebreyesus: 'Siamo lontani dalla fine della pandemia. L'#OMS è preo… - covidiamo : Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità #Ghebreyesus: 'Siamo lontani dalla fine della pandemia. L'… - GalvaniM : «Siamo lontani dalla fine della pandemia. L'Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa». Lo ha d… - Paolorm2012Roma : RT @Tess_1966: @Paolorm2012Roma E se L'OMS invece di dire che non ci sono test sierologici prequalificati da loro, si fosse preoccupata di… -